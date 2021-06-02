Судак, Крым, , 15:23 — REGNUM Новый образовательный сезон молодёжного форума «Таврида» в Крыму стартует с арт-школы #МЫВМЕСТЕ. Впервые в истории мероприятия её участниками станут молодые творцы с ограниченными возможностями здоровья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе «Тавриды».

Образовательная программа арт-школы включает в себя пять направлений: музыку, хореографию, театр и кино, арт и медиа. Участников ждут мастерские и сессии с экспертами в сфере культуры и искусства.

Спикерами на арт-школе выступят известные деятели культуры и медийные личности: Владимир Машков, Диана Гурцкая, Олег Аккуратов и Ксения Безуглова. Они поделятся с участниками форума своим опытом.

«Арт-кластер «Таврида» — это экосистема различных площадок для молодых деятелей культуры и искусства. Она является частью федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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