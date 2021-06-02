Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде РАНХиГС состоялось подписание соглашения между Российским обществом «Знание» и президентской платформой «Россия — страна возможностей» «Россия — страна возможностей», направленного на установление эффективного сотрудничества в области просвещения.

Подписи под документом поставили генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено в целях объединения усилий научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения Российской Федерации, содействия в развитии лекторского сообщества Российского общества «Знание» и поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан.

Объединив усилия двух платформ, стороны планируют создать экосистему, способствующую популяризации научных и профессиональных знаний для воспитания интеллектуально зрелых, эрудированных личностей, формированию социальных лифтов у активной молодежи, развитию их способностей и талантов. В соответствии с соглашением, победители конкурсов, проводимых АНО «Россия — страна возможностей», будут выступать в качестве лекторов и наставников Российского общества «Знание». Организации также договорились объединить усилия в проведении просветительских мероприятий.

«Опыт марафона «Новое Знание» показал, что в обществе созрел запрос на содержательный интеллектуальный контент, и главная задача — облечь его в увлекательную интерактивную форму, наладить открытый диалог с аудиторией. АНО «Россия — страна возможностей» обладает большим опытом реализации успешных молодежных проектов. Мы надеемся, что объединение усилий на базе наших цифровых платформ позволит разработать новые совместные программы для вовлечения еще большего числа молодых людей в просветительские проекты общества «Знание», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Для нас Российское общество «Знание» — ключевой партнер в популяризации и продвижении просветительской деятельности в стране. Проводимые платформой «Россия — страна возможностей» конкурсы направлены на выявление и развитие перспективных школьников, студентов, управленцев и специалистов профильных областей. Участники и лауреаты этих проектов могут внести неоценимый вклад в популяризацию просвещения в России и поделиться с другими своим опытом в достижении высоких результатов. Мы уверены, что Российское общество «Знание» может стать отличной площадкой для масштабирования этого опыта и развития дополнительной мотивации у молодежи к саморазвитию», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Подписанный документ предполагает всестороннее сотрудничество и информационный обмен в рамках организации совместных мероприятий и других инициатив в сфере коммуникаций, направленных на поддержку популяризации «знаний для всех». Соглашение позволит повысить уровень взаимодействия и сформировать новые направления для дальнейшей работы.