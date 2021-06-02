Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 15:21 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде РАНХиГС состоялось подписание соглашения между Российским обществом «Знание» и президентской платформой «Россия — страна возможностей» «Россия — страна возможностей», направленного на установление эффективного сотрудничества в области просвещения.
Подписи под документом поставили генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Соглашение заключено в целях объединения усилий научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения Российской Федерации, содействия в развитии лекторского сообщества Российского общества «Знание» и поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан.
Объединив усилия двух платформ, стороны планируют создать экосистему, способствующую популяризации научных и профессиональных знаний для воспитания интеллектуально зрелых, эрудированных личностей, формированию социальных лифтов у активной молодежи, развитию их способностей и талантов. В соответствии с соглашением, победители конкурсов, проводимых АНО «Россия — страна возможностей», будут выступать в качестве лекторов и наставников Российского общества «Знание». Организации также договорились объединить усилия в проведении просветительских мероприятий.
Подписанный документ предполагает всестороннее сотрудничество и информационный обмен в рамках организации совместных мероприятий и других инициатив в сфере коммуникаций, направленных на поддержку популяризации «знаний для всех». Соглашение позволит повысить уровень взаимодействия и сформировать новые направления для дальнейшей работы.