Киев, , 15:24 — REGNUM Украина введёт санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа», если её самолёты начнут летать в Крым. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова 2 июня в комментарии информационному агентству «Укринформ».

"Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», — сказала она.

Джапарова отметила, что вся ответственность за ограничения, связанные с воздушным сообщением с Белоруссией, лежит лично на президенте этой страны Александре Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что вопрос авиасообщения с Крымом прорабатывается с Москвой. Отметим, Украина с 2014 года, после того как Крым вошёл в состав России, не признаёт этот факт и продолжает считать полуостров своей территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее департамент авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии рекомендовал иностранным перевозчикам облетать Украину, сославшись на многочисленные инциденты, которые произошли в небе над страной за последние 20 лет.

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