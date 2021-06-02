Липецк, 2 июня 2021, 15:17 — REGNUM В Липецкой области за год в 1,6 раза выросло число заключённых социальных контрактов. Об этом рассказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в своём выступлении на дискуссионной площадке Петербургского международного экономического форума «Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтёрство как решение задач регионов"2 июня, сообщили корреспонденту в пресс-службе администрации.
В беседе приняли участие губернаторы Курской, Курганской областей и Камчатского края. Обсуждались результаты проекта «Обучающая экспедиция», который реализуется по инициативе Клуба Лидеров России «Эльбрус», АНО «Россия — страна возможностей» и представителей региональных властей.
В Липецкой области «Лидеры России» вместе с командой Игоря Артамонова разработали комплекс и план мер по повышению благосостояния малоимущих семей, основной задачей стало усовершенствование системы получения социальных контрактов.
В ходе дискуссии отмечалось, что сопричастное проектирование позволяет вовлекать жителей в решение задач регионов и повышает уровень доверия к власти со стороны населения.
Команда «Лидеров России» выступает интеллектуальными волонтёрами, применяя знания и навыки и разных сфер на практике. На основе представленных пилотных проектов была составлена «Белая книга» решений, которые другие регионы смогут использовать в подобных вопросах.