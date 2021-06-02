Липецк, 2 июня, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Липецкой области за год в 1,6 раза выросло число заключённых социальных контрактов. Об этом рассказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в своём выступлении на дискуссионной площадке Петербургского международного экономического форума «Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтёрство как решение задач регионов"2 июня, сообщили корреспонденту в пресс-службе администрации.

Пресс-служба администрации Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

В беседе приняли участие губернаторы Курской, Курганской областей и Камчатского края. Обсуждались результаты проекта «Обучающая экспедиция», который реализуется по инициативе Клуба Лидеров России «Эльбрус», АНО «Россия — страна возможностей» и представителей региональных властей.

В Липецкой области «Лидеры России» вместе с командой Игоря Артамонова разработали комплекс и план мер по повышению благосостояния малоимущих семей, основной задачей стало усовершенствование системы получения социальных контрактов.

«Мы хотели дать людям не рыбу, а удочку, чтобы они проявили интерес к предпринимательству. Обычный человек не имеет понятия, как составить бизнес-план, ему нужна помощь специалистов. Был предложен план системной поддержки начинающих предпринимателей с обучением, профориентацией, чат-ботом с необходимой информацией и контактами. Мы сократили процедуру получения соцконтракта почти в десять раз, полный набор услуг можно получить в одном месте. В итоге мерой поддержки с начала года воспользовались 2,5 тысячи человек, количество заключённых социальных контрактов увеличилось в 1,6 раза, на треть выросло количество тех, которые подразумевают предпринимательскую деятельность», — рассказал Игорь Артамонов.

В ходе дискуссии отмечалось, что сопричастное проектирование позволяет вовлекать жителей в решение задач регионов и повышает уровень доверия к власти со стороны населения.

Команда «Лидеров России» выступает интеллектуальными волонтёрами, применяя знания и навыки и разных сфер на практике. На основе представленных пилотных проектов была составлена «Белая книга» решений, которые другие регионы смогут использовать в подобных вопросах.