Москва, , 15:16 — REGNUM Речь в заявлении главы Минприроды РФ шла об уже разведанных запасах золота и о текущих уровнях добычи. Но оба этих параметра, вероятно, продолжат в ближайшие годы рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Конъюнктура рынка золота способствует инвестициям в добычу. Кроме того, внедряются технологии, делающие рентабельной разработку даже относительно небогатой породы.

Не исключено, что через какое-то время станет интересна переработка даже отвалов разрабатывавшихся в прошлые годы месторождений, в том числе и таких, где золото присутствовало в качестве попутного металла.

Развиваются и технологии геологических изысканий, так что, скорее всего, разведанные запасы также будут расти. Так что через 40 лет российские золотодобытчики без работы не останутся», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды Александр Козлов заявил, что обеспеченность России запасами золота составляет около 40 лет при нынешнем уровне добычи.

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