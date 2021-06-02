Москва, , 15:28 — REGNUM Участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о бесплодии вследствие применения лекарственного препарата. Об этом 2 июня сообщает издание Cosmopolitan.

«После трепанации черепа я пил противосудорожный препарат финлепсин по настоянию врачей, потому что моя профессия связана с ярким светом софитов. Я принимал его несколько лет», — объяснил артист. Андреев также признался, что они с супругой мечтали о дочери, так как у них уже есть сын Кирилл.

ИА REGNUM напоминает, что Кирилл Андреев перенёс операцию после травмы головы. Музыканту провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому.

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