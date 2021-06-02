Минск, , 15:14 — REGNUM На отказы во въезде в Италию жалуются граждане Белоруссии. Въехать наземным транспортом они не могут — границу перекрыла Белоруссия, а по прибытию в итальянский аэропорт им предлагают вернуться домой. Власти Италии делают исключение лишь для тех, кто прибыл на лечение или по работе с командировочными удостоверениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM граждане постсоветской республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

По их словам, жёсткие ограничения на въезд власти Италии применили ещё до того, как в Белоруссии случился инцидент с лайнером ирландской авиакомпании Ryanair. С мая белорусскому госмонополисту «Белавиа» запрещено осуществлять рейсы в воздушном пространстве стран Евросоюза.

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

«Ещё до этих событий мы прибыли рейсом «Белавиа» в Италию. У нас уважительная причина — дочь рожает. У неё свой дом, вид на жительство, — рассказала семья граждан Белоруссии. — Наша авиакомпания доставила нас из Минска, всё было в порядке. Однако по прибытию итальянские пограничники нас попросту развернули в аэропорту и сказали уезжать домой».

Тем временем: Белоруссия попросит ICAO оценить действия стран, закрывших небо

По их словам, въехать в Италию теперь совсем непросто. Граждан Белоруссии не предупреждают о жёстких ограничениях ни белорусские, ни итальянские власти.

«В итальянском аэропорту нам сообщили, что въехать можно, но только если у вас командировочное удостоенные по работе или если цель визита — лечение, — рассказали минчане. — Если лечение — вызывают скорую и прямо из аэропорта отвозят в госпиталь».

Также читайте новости сюжета: Миграция, гражданство, паспортизация

«Нам сказали: «Белоруссия — в «красной зоне». Это значит, что наша страна очень опасна для Италии, итальянским гражданам не рекомендовано посещать Белоруссию и к прибывающим из Белоруссии особое внимание, — добавил отец семейства из Минска. — Нам не оставалось ничего иного, как вернуться домой».