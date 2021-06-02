Женева, Швейцария, , 15:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Швейцарии подготовило правила аккредитации журналистов на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированные 16 июня в Женеве. Об этом сообщила 2 июня официальный представитель швейцарской миссии при женевской штаб-квартире ООН Паола Серезетти.

«Мы откроем аккредитацию. Это будет опубликовано на сайте Федерального департамента иностранных дел сегодня», — сообщила Серезетти ТАСС.

Она отметила, что на сайте опубликуют ссылку на санитарные требования к журналистам. Официальные делегации России и США уже проинформированы о мерах, связанных с пандемией коронавируса.

Во время саммита будет работать пресс-центр, но место для него пока не определено. Организаторы рассматривают несколько вариантов.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Прежний саммит России и США прошёл в июле 2018 года в Хельсинки. Тогда Путин встретился с бывшим главой США Дональдом Трампом.

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