Прокопьевск, Кемеровская область, , 15:13 — REGNUM В Прокопьевске возбуждено уголовное дело о хищении социальных выплат. Об этом сообщила прокуратура Кемеровской области.

Уточняется, что в марте 2021 года в прокуратуру обратилась законный представитель несовершеннолетнего ребёнка. Женщина сообщила, что с 2019 года воспитывает и содержит мальчика. Его мать лишена родительских прав, но несмотря на это получила ежемесячные и единовременную выплату на ребёнка в размере 30 тыс. руб., установленные Указами президента РФ в период распространения новой коронавирусной инфекции. Выяснилось, что она ввела в заблуждение сотрудника Пенсионного фонда, умолчав о факте лишения родительских прав.

«Прокурор города вынес постановление и направил материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами, путём предоставления заведомо недостоверных сведений»), — рассказали в ведомстве.

Мировой судья судебного участка Зенковского Прокопьевска удовлетворил требования прокурора и взыскал с женщины 30 тыс. руб.