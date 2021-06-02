Уфа, , 15:17 — REGNUM Агрегатор торгов малого объема показал свою эффективность в Башкирии. Об этом 2 июня сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, раньше в Башкирии не было своей электронной системы для госзакупок объёмом менее 600 тысяч рублей, поэтому был затруднен контроль за их честностью.

Назаров отметил, что в связи с этим в республике разработали специальный агрегатор торгов малого объема.

«Благодаря внедрению этой системы мы помогли не только бизнесу, но и муниципалитетам, и госструктурам. Раньше они не видели альтернатив и вынуждены были покупать товары по той цене, по которой немногочисленные участники конкурсов их предлагали. Сейчас прозрачность возросла, альтернативы видны, конкуренция растёт, а цены, в результате, снижаются», — сообщил премьер-министр.

Назаров сообщил, что за полгода работы агрегатора, в системе зарегистрировалось порядка 4,5 тысячи поставщиков и 3,5 тысяч заказчиков. Уже было заключено свыше 11 тысяч соглашений на общую сумму более одного млрд рублей.

«Экономия составила около 67 млн рублей. Для полугода работы показатели очень даже неплохие», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии расследуют дела о злоупотреблениях при заключении госконтрактов.