Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM В случае, если американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск решит строить свой завод по производству электромобилей в Ленинградской области, власти региона препятствовать этому не будут, как и не будут специально зазывать бизнесмена. Об этом сообщил журналистам губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе первого дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передаёт 2 июня корреспондент ИА REGNUM.

ПМЭФ-2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 21 мая во время своего выступления по видеосвязи на марафоне «Новое знание» Илон Макс заявил о возможном строительства завода в России. Сразу после этого в свои регионы его позвали губернаторы нескольких российских областей, а Минпромторг пригласил предпринимателя в Россию для обсуждения конкретных инициатив.

Читайте также: Илон Маск: в России может быть открыт завод Tesla

Читайте также: Илона Маска пригласили в Минпромторг РФ обсудить строительство завода Tesla

«Насильно мил не будешь, поэтому мы насильно в Ленинградскую область никого не приглашаем. В том числе Илон Макс вправе выбрать любой регион. Мы просто знаем о своих преимуществах: это уникальная логистика, наличие серьёзных инженерных коммуникаций, хорошая энергетика и квалифицированная рабочая сила. Если наши преимущества сыграют, то — добро пожаловать! Но всё будет зависеть от здоровой конкуренции», — заявил Александр Дрозденко.

Как заявил 1 июня глава Минпромторга Денис Мантуров, Россия готова сотрудничать с компанией Tesla американского бизнесмена Илона Маска при условии обмена технологиями и создания добавленной стоимости. По его словам, если бизнесмен будет взаимодействовать с Россией именно в таком ключе, то сотрудничество вполне возможно.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство завода Tesla в России не обсуждалось — Мантуров