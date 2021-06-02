Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM В текущем году в России может быть зарегистрирован ещё один препарат против коронавирусной инфекции. Речь идёт о лекарственном средстве «Мир-19», который разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель главы ФМБА России Игорь Борисевич.

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Как уточнил в беседе с ТАСС Борисевич, первая фаза клинических исследований препарата прошла достаточно успешно, показана его полная безопасность и отсутствие какого-либо влияния на организм человека. В настоящее время, добавил замглавы ФМБА, проводится вторая фаза клинических исследований, завершить которую планируется до конца лета.

«Я надеюсь, что до конца лета мы завершим эту фазу клинических испытаний и выйдем к регулятору, в Минздрав, на регистрацию препарата», — добавил Борисевич.

Он отметил, что сейчас агентство набирает добровольцев из числа тех людей, которые заболели COVID-19. Всего планируется привлечь к исследованиям около 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на лекарство, предназначенное для лечения от COVID-19. Препарат получил название «МИР-19». Данная аббревиатура расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

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Отмечается, что препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции путём ингаляционного или интраназального введения. Он прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжёлые формы развития COVID-19, а также возникающие на фоне заболевания пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.