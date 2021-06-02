Лондон, , 15:13 — REGNUM В настоящее время страны — члены Североатлантического альянса (НАТО) изучают возможность усиления санкций в отношении Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом 2 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который находится с визитом в Лондоне.

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«Я думаю, что самое важное — сделать так, чтобы эти санкции были согласованы и полностью применены. И я также знаю, что другие члены изучают вопрос того, могут ли они пойти еще дальше», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он сомневается в том, что Евросоюз введет санкции против транзита газа по трубопроводу «Ямал-Европа», который идет через белорусскую территорию.