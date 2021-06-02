Москва, , 15:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл встречу в главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом, сообщает 2 июня сайт правительства России.

Стороны обсудили сотрудничество РФ и банка, а также вопросы климатической повестки, борьбу с бедностью, международное развитие, передачу российского опыта другим странам.

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Кроме того, участники встречи обсудили новый этап сотрудничества Всемирного Банка и России — программу обмена знаниями между нашей страной и международной структурой на 2021 — 2024 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении и корректировке Основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2035 года.

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