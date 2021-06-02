Калуга, , 15:19 — REGNUM Стенд Калужской области на XXIV Петербургском Международном экономическом форуме представлен под девизом Мы просто космос». Он вошёл в единую российскую экспозицию выставки «SPIEF Investment & Business Expo», которая открылась в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Об этом 2 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Стенд Калужской области на XXIV Петербургском Международном экономическом форуме Admoblkaluga.ru

Экспозиция, вдохновленная 60-летием первого полёта человека в космос, и юбилеем колыбели космонавтики — в 2021 году Калуга отмечает 650-летие — представляет инновационный и инфраструктурный потенциал региона. Это промышленные площадки, международные логистические маршруты, цифровые проекты, продукция мирового уровня от ведущих предприятий региона. На областном стенде представлены 12 индустриальных парков, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга», две территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский» и «Кондрово», транспортно-логистическая система региона, мультимодальный комплекс «Фрейт Вилладж Ру» (Freight Village RU), экспортные проекты «Один пояс — один путь», а также центры технологических компетенций отраслевых кластеров.

Говоря о стенде Калужской области, губернатор Владислав Шапша отметил: «Без ложной скромности скажу, что наш стенд — один из самых лучших на этом форуме. Очень важно, что в нём отражена космическая тематика. Мы в этом году отметили 60-летие первого полета человека в космос. И наш стенд полностью соответствует духу этого праздника».

По словам губернатора, другая важная дата, которую область будет праздновать в этом году — 650-летие города Калуги. «Поэтому наша работа на Петербургском форуме будет направлена на то, чтобы калужане получили подарок к юбилею областного центра в виде новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет области, на которые будут построены современные автодороги, школы, детские сады и парки», — сказал Владислав Шапша.

Ранее калужский губернатор написал в соцсети о том, что делегация области планирует подписать на Петербургском форуме порядка 10 соглашений по инвестпроектам на общую сумму порядка 40 млрд рублей.

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