Москва, , 15:09 — REGNUM Разработчики из Owlcat Games рассказали, что ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет в сервисе Epic Games Store (EGS) 2 сентября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе студии.

По словам разработчиков, они хотят, чтобы у геймеров был доступ к игре на всех основных цифровых площадках: Steam, GOG и Epic Games Store. Уже сейчас её можно добавить в «список желаемого».

Добавим, что Wrath of the Righteous — это сиквел ролевой игры Pathfinder: Kingmaker. Его разработкой занимается московская студия Owlcat Games.

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