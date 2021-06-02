Элиста, , 15:08 — REGNUM Прокуратура Элисты потребовала от городских властей отремонтировать кровлю в детском саду № 29 «Иньгллт», находиться в котором стало опасно из-за протечки кровли. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе инспекции было установлено, что дошкольному учреждению с 2018 года крайне необходим капитальный ремонт кровли. В настоящее время в помещениях пяти групп, расположенных на втором этаже, а также на двух лестничных площадках из-за дефектов осыпается штукатурка. При этом власти о ситуации осведомлены. В декабре 2019 года работа детского сада была приостановлена на восемь суток. Чиновники приступили к разработке проектно-сметной документации на замену мягкой кровли на твёрдую и даже получили положительное заключение экспертизы. Однако до ремонта дело так и не дошло.

Прокуратура обратилась в Элистинский городской суд с требованием обязать администрацию города провести капитальный ремонт кровли детского сада в срок до 1 января 2022 года. Суд поддержал исковое заявление.