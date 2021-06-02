Москва, , 15:08 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл 2 июня встречу с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом, сообщает 2 июня пресс-служба правительства РФ.

«Михаил Мишустин и Дэвид Мэлпас обсудили перспективы развивающегося сотрудничества России и Всемирного банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание было уделено вопросам климатической повестки, а также борьбы с бедностью и координации усилий в области содействия международному развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2% в сравнении с прогнозом марта в 2,9%.

По мнению экспертов ВБ, оживлению экономики России, которая опирается на рост потребления домохозяйств и инвестиции, будет способствовать восстановление экономики мира, а также повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в текущем году.

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