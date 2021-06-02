Томск, , 15:08 — REGNUM Уголовное дело об убийстве, сопряжённом с разбоем (п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ), возбуждено в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в следственном управлении СКР по Томской области.

По данным ведомства, в помещении административного здания Томской домостроительной компании (ТДСК) 2 июня обнаружили тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти. Из кассы похищены деньги, сумма уточняется.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Обстоятельства преступления устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте бывший сотрудник предприятия, торгующего оптом продовольствием, вымогал у директора 15 млн рублей.

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