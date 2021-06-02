Москва, , 15:07 — REGNUM Действительно арсенал санкций, которые еще могут применить США к России без того, чтобы это могло быть расценено, как акт агрессии, выглядит практически исчерпанным, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов, комментируя слова главы «Ростеха» Чемезова.

«Впрочем, это не означает, что в Вашингтоне не придумают ещё какие-то новации, которые станут новыми инструментами санкционной войны.

Несмотря на то, что Россия пока находит возможности для выживания в созданных ей неравноправных условиях, ответить на принимаемые США и их союзниками прямо или косвенно (к косвенным можно отнести такие меры воздействия, как, например, исключение Росатома из тендера в Чехии, меры против Турции за покупку российских вооружений, а также давление на российских спортсменов через WADA и Олимпийский комитет), ей практически нечем.

Точнее, эффект от ответных мер может оказаться негативным для России в не меньшей степени, чем для тех, против кого они будут применяться.

Например, Россия может распространить санкции, которые действуют против ввоза продовольствия из Европы и США, ещё и на промышленные товары. Но это ударит и по российскому внутреннему рынку, и по нашему сырьевому экспорту в Европу.

Можно наложить, как предлагают некоторые на поставки урана, титана или услуг Роскосмоса, но это заставит Запад искать альтернативные решения, а для России будет означать потерю доходов.

В США, видимо, это понимают, поэтому продолжают наращивать давление. Так что остается лишь терпеть и постепенно переориентировать экономику на альтернативные рынки и развивать импортозамещение.

Это процесс не быстрый и трудный, но другого выхода нет. Как показал опыт Горбачева и Ельцина, уступки лишь увеличивают аппетиты Запада», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, совсем жёсткие санкции стран Запада в отношении России, по сути, являются войной, и наша страна должна быть к ним готова, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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