Барнаул, 2 июня, 2021, 15:06 — ИА Регнум. На складе в Индустриальном районе Барнаула 2 июня случился серьезный пожар, пострадавших нет. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, речь идёт о торгово-складском здании с павильонами по улице Власихинской. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты после сообщения, крыша здания горела открытым огнем.

МЧС На складе в Индустриальном районе Барнаула 2 июня случился серьезный пожар

Существовала угроза распространения огня. Прибывшим подразделением был подтвержден повышенный ранг пожара, при котором задействуются значительные силы и средства пожарных.

МЧС Пожар на складе в Индустриальном районе Барнаула

Были созданы два боевых участка, работали двенадцать звеньев газодымозащитной службы. В 14:59 по местному времени распространение пожара было остановлено: на момент локализации площадь пожара составила 850 квадратных метров. В 16:27 открытое горение удалось ликвидировать. Всего было эвакуировано около 120 человек.

МЧС В В Барнауле случился серьезный пожар

Причина пожара устанавливается. На месте пожара было задействовано 117 человек, 35 единиц техники. Из них от МЧС России: 75 человек, 20 единиц техники.