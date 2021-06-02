Киев, , 15:07 — REGNUM Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер стал лоббистом проекта «Северный поток — 2».

Об этом в интервью изданию «Европейская правда» сообщила советница главы министерства энергетики Украины (занимает этот пост с сегодняшнего дня, 2 июня) Елена Зеркаль.

По информации Зеркаль, Волкер в настоящий момент работает на лоббистскую компанию, представляющую интересы «Северного потока — 2». Она отметила, что бывший уполномоченный занял этот пост после всех слушаний по импичменту Дональда Трампа. Других подробностей советница главы минэнерго Украины не сообщила.

ИА REGNUM напомним, что Волкер был спецпредставителем США по вопросам Украины с июля 2017-го по сентябрь 2019 года и покинул свой пост, когда «украинский вопрос» начал играть существенную роль в предвыборной президентской кампании в США. Предыдущие власти страны, в т.ч. на тот момент президент Порошенко, оценивали его работу и заявления исключительно комплиментарно. В апреле в офисе президента Украины допустили, что нынешняя администрация США может назначить нового спецпредставителя — по урегулированию ситуации в Донбассе.