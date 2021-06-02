Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM В Екатеринбурге признали виновным жителя Московской области, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Было установлено, что мужчина нанес удар кулаком в лицо сотруднице МВД, которая «пресекала совершение им административного правонарушения». Гражданин был пьян и ранее судим.

Обвиняемого признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Подсудимому дали год и девять месяцев колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нашли тело полицейского в гражданской одежде.

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