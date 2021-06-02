Киев, , 15:06 — REGNUM Минск перестал быть нейтральной стороной, поскольку президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически «признал» ЛНР. Об этом написал представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его мнению, актом «признания» ЛНР стало предложение Лукашенко следователям Республики посетить Белоруссию и допросить задержанного оппозиционера Романа Протасевича, подозреваемого в участии в войне в Донбассе на стороне украинских неонацистов.

«После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным», — считает Гармаш.

Напомним, ранее Лукашенко сказал, что представители правоохранительных органов ЛНР могут приехать в Минск и допросить Протасевича, чтобы узнать о его участии в убийствах мирного населения Донбасса.

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