Роквилл, США, , 15:03 — REGNUM В Сети появился кинематографический трейлер масштабного приключения «Врата Обливиона» для многопользовательской игры The Elder Scrolls Online. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Bethesda Softworks.

Выход трейлера приурочен к релизу следующей главы дополнения под названием «Чёрный лес» — в ней геймеров ждут более 30 часов сюжетной кампании, новые локации и уникальные механики. Сейчас она доступна только на PC.

Напомним, что The Elder Scrolls Online — это массовая многопользовательская ролевая игра по фэнтези-вселенной The Elder Scrolls. Её релиз состоялся в 2014 году.

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