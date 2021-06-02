Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Тбилиси с официальным визитом. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Сообщается, что официальная встреча состоится 3 июня, в ней будет принимать участие грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Главы правительств двух стран проведут личную встречу, после чего продолжат переговоры в расширенном формате и сделают заявления перед представителями СМИ.

Кроме того, запланированы встречи Шмыгаля со спикером парламента Грузии Кахой Кучавой и патриархом Грузинской православной церкви Илиёй Вторым.

Стоит отметить, что визит украинского премьер-министра в Грузию будет проходить в одно время с визитом в Тбилиси сенаторов США Джин Шахин и Роба Портмана.

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