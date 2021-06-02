Москва, , 15:03 — REGNUM От деятельности руководителя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной российскую экономику могут не спасти никакие резервы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ о том, что резервы РФ столь велики, что она может выдержать любые финансовые и геополитические сценарии.

«Любые, которые госпожа Набиуллина может себе вообразить. Но ведь есть и те, которые госпожа Набиуллина не может себе вообразить. Просто потому, что всегда может произойти то, что мы не можем себе представить. Кто два года назад мог себе представить закрытие границ внутри шенгенской зоны?! Во-вторых, Набиуллина говорит о геополитических рисках. А от рисков, связанных с деятельностью самой госпожи Набиуллиной, не спасут никакие резервы, — сказал Делягин. — От саморазрушения запасы не спасают. У 70% населения денег просто не осталось. При этом в федеральном бюджете на 1 мая валялось без движения 17,7 трлн рублей. То есть год можно вообще никакие налоги собирать. Но от этого никому из тех 70% населения не легче».

Как подчеркнул Делягин, от разрушительной либеральной социально-экономической политики запасы не спасут.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что темпы развития российской экономики оставляют желать лучшего.

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