Сеул, , 01:36 — REGNUM Более половины жителей Южной Кореи выступают за изменение минимального возраста для баллотирования в президенты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую службу Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого среди 500 человек, 50,3% респондентов выступают за пересмотр минимального возраста в меньшую сторону. В настоящее время президентом Южной Кореи может быть гражданин не моложе 40 лет.

Между тем 44,8% опрошенных выступают за сохранение нынешних порядков.

Известно, что больше всего за пересмотр выступали лица от 20 до 39 лет, а против — лица старше 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генеральный прокурор Южной КореиЮн Сок Ёльпродолжаетвозглавлять список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны

Читайте также: Жители Южной Кореи назвали потенциальных кандидатов в президенты