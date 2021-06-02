Джакарта, , 15:00 — REGNUM Бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила, что существуют возможности для сотрудничества в области исследований и технологий между Индонезией и Россией, особенно в космической сфере, сообщает Antara.

«Мы должны продолжить рассмотрение вопросов, касающихся сотрудничества в сфере космоса», — заявила Мегавати Сукарнопутри во время встречи с послом Российской Федерации Людмилой Воробьевой.

По словам посла, правительство Российской Федерации готово к партнерству с Индонезией в различных областях, в том числе в области систем вооружений.

Россия также ожидает подписания декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами в различных областях. Это обозначит перспективу развития двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый по счету президент Индонезии получила от Российской Федерации орден Дружбы.

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