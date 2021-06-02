Лондон, , 14:59 — REGNUM Инцидент с незапланированной посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая вероятнее всего станет одной из тем осуждения лидеров стран Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе 14 июня. Об этом по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Я уверен, что лидеры НАТО во время встречи обсудят этот вопрос. Это будет часть реакции на неприемлемое поведение Белоруссии, а также ответ на более напористую Россию, потому что мы видим это её поведение. Мы наблюдаем, что Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют», — подчеркнул генсек.

Столтенберг назвал «абсолютно неприемлемым» то, что сделала Белоруссия, «вынудив к посадке самолёт, следовавший из одной столицы натовского государства — Афин в другую — Вильнюс.

Генсек добавил, что приветствует введённые Соединённым Королевством и союзниками по НАТО санкции в отношении Минска, подчеркнув важность их исполнения в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Североатлантического альянса подтвердили дату проведения очного саммита НАТО — 14 июня 2021 года. Встреча глав государств и правительств альянса состоится в Брюсселе, Бельгия в штаб-квартире НАТО под председательством генсекаЙенса Столтенберга.

Доступ прессы на мероприятие будет ограничен.

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Известно, что Украину и Грузию приглашать на саммит не будут. Как пояснил Столтенберг, в этот раз формат с партнёрами не предусмотрен. При этом он допустил, что в следующий раз у стран-участниц альянса, возможно, будет больше времени и тогда НАТО проведёт встречи на высоком уровне со своими партнёрами, «странами-аспирантами», как Грузия и Украина.

Напомним, в мае Североатлантический альянс присоединился к призыву Евросоюза о проведении срочного расследования «опасного принуждения к посадке» рейса авиакомпании Ryanair в Минске.