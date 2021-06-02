Москва, , 14:59 — REGNUM Особенности развития капитализма в России во многом предопределили второстепенную роль малых и средних предприятий (МСП) в экономике нашей страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Основой отечественной хозяйственной системы, являются крупные, как правило, вертикально интегрированные корпорации. Ранее, преобладание гигантских холдингов диктовалось крайней степенью зависимости от мировых рынков сырья и энергоносителей, и, соответственно, самоидентификация отечественных производителей в качестве транс-национальных корпораций.

В современных же условиях (при сохраняющейся зависимости от экспорта природных богатств), уже необходимость высокотехнологичной модернизации экономики, стимулирует новый уровень концентрации капиталов, оставляя все меньше места для локализованного предпринимательства.

Укрупнение бизнеса носит всеобъемлющий структурно-отраслевой характер. Если в сегменте непосредственного производства этот процесс, практически завершен, то в сфере торговли и услуг, где еще остаются ниши для небольшого бизнеса, процедуры слияния и поглощения в самом разгаре.

К этому следует добавить, экспансию крупного банковского капитала, посредством создания экосистем, в сферы, лежащие далеко за пределами традиционных финансовых сервисов.

Всё это, свидетельствует о наличии объективных предпосылок, практически полного вытеснения, малого и среднего бизнеса из хозяйственной системы России.

К естественно экономическим причинам постепенного уменьшения доли МСП в структуре нашего общества, добавился эпидемиологический фактор, нанесший сокрушительный удар, прежде всего, именно по малому и среднему предпринимательству.

Государственная поддержка, в ряде случаев носила действенный характер. Однако, не коснулась значительной части предпринимателей, поставив их на грань разорения.

В этих условиях, организация нового дела, даже при наличии, перспективной идеи развития бизнеса, абсолютно нереализуемо без внешней финансовой и организационной поддержке.

В этом смысле, широкая институциональная помощь, для активизации частной инициативы, является необходимым условием развития предпринимательства в нашей стране.

Финансовая поддержка должна носить максимально широкий характер и не ограничиваться только самозанятыми. Во главу, должна быть поставлена прямая помощь предпринимателям, создающим рабочие места и ориентированным на развитие.

В России, в отличии от ряда стран с значительной долей МСП (таких, как США, Германия, Франция), не существует чисто рыночных механизмов поддержки бизнеса на стадии создания.

Отказ от прямого централизованного распределения средств на открытие нового дела, является тормозом развития частной инициативы в нашей стране.

Не отказ от помощи, а скрупулезный анализ и отбор вариантов развития бизнеса, в сочетании с организационной помощью, должны являться основой взаимодействия профильных государственных институтов и мелких предпринимателей.

Вымирание малого и среднего бизнеса, может предотвратить только активная поддержка государства. Конечно, не МСП определят выход нашей страны на траекторию устойчивого экономического роста.

Но именно, частная инициатива мелких и средних хозяев, встроенных с единую экономическую систему, способно активизировать рыночные механизмы м придать динамике развития страны социальную сбалансированность», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Минэкономики РФ Татьяна Илюшникова считает, что выделение средств на открытие бизнеса оказалось неэффективным, поэтому от подобных механизмов пришлось отказаться.

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