Москва, , 14:58 — REGNUM В России сохранится тренд на снижение стоимости аренды жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал данные Сбербанка, согласно которым цена аренды жилья в РФ за год понизилась на 15%.

«Я думаю, что тренд сохранится, но, может быть, и не такими темпами, как прежде. Потому что денег у людей нет, а жилье строится. Это конкурентная сфера. Цены на товары, которые не монополизированы, например на аренду недвижимости, понижаются. У людей нет возможности иметь свое жилье по всему миру, и поэтому им приходится предпочитать то, что есть. И у нас тоже, потому что у нас сейчас жилищный кризис, который сопоставим с тем, который в свое время был в СССР», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России уровень цен на аренду жилья постепенно вернется к допандемическим показателям.

Читайте ранее в этом сюжете: Дан прогноз о том, как в РФ изменится стоимость аренды жилья