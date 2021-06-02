Женева, Швейцария, , 15:00 — REGNUM По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошедшие 24 часа в мире было выявлено около 353 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало наименьшим числом за последние три месяца.

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При этом 2 марта текущего года, по данным ВОЗ, на планете Земля было выявлено 306 тыс. заразившихся SARS-CoV-2, а 3 марта — 356 тыс.

Также за прошедшие 24 часа в мире было зафиксировано 8 тыс. умерших от COVID-19, что также стало минимальным числом с апреля текущего года.

Уточняется, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире уменьшилась на 15% по сравнению с неделей ранее, а смертность — на 7%.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 171 244 796.