Уфа, , 14:58 — REGNUM 600 рабочих мест для трудоустройства инвалидов намерены создать к 2024 году в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в текущем году из республиканского бюджета на организацию рабочих мест для трудоустройства 125 инвалидов было направлено 11,1 млн рублей. Всего к 2024 году планируется создать 600 рабочих мест.

«По-прежнему остается актуальным вопрос трудоустройства инвалидов. В настоящее время с 2010 года организовано 2195 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра семьи и труда республики Юрия Мельникова.

Отмечается, что работодателям возмещают расходы на организацию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году в регионе было создано 127 рабочих мест.