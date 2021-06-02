Москва, , 15:27 — REGNUM Блогер Илья Милохин, брат Дани Милохина, пожаловался на последствия употребления наркотиков. Он записал видеообращение в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/tv/CPky9ZrnaVp/

Илья Милохин извинился перед близкими людьми, братом и фанатами, а также рассказал, что ему удалось «победить» наркотики. «Я полный эгоист, полный просто придурок. Разрушил всю свою жизнь», — признался сам себе блогер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илья Милохин попал в клинику из-за рецидива наркозависимости. Однако через несколько дней блогер сбежал из больницы.

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