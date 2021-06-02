Москва, , 14:56 — REGNUM Российский телеканал «Мульт» представил официальный трейлер анимационного фильма «Кощей. Начало». Его опубликовали на YouTube-канале компании 2 июня.

Картина расскажет о молодости Кощея Бессмертного — по задумке авторов, раньше известный сказочный злодей был героем. В ходе приключений ему предстоит встретить бабу Ягу, Меч кладенец, Водяного и персонажей «Сказочного патруля».

Премьера фильма «Кощей. Начало» ожидается 28 октября 2021 года. Картина выйдет в российских кинотеатрах.

Читайте ранее в этом сюжете: Для студий анимации в Москве учредили новые гранты