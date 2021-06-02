Омск, , 14:56 — REGNUM После жаркой майской погоды в Омской области похолодало. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в Обь-Иртышском УГМС.

По прогнозам синоптиков, погода в регионе в первые дни июня будет однотипной. Ночью будет +6…+11 °С, при прояснении — до +1…+2 °С. На почве в приземном слое местами возможны заморозки до — 5 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +21…+26 °С, местами до +16 °С. Существенных осадков не прогнозируется.

Причиной понижения температуры воздуха в Омской области, а также на юге Тюменской области стало вторжение с севера холодной арктической воздушной массы. По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, такая синоптическая ситуация сохранится до 5 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 8 июня в районах Омской области прогнозируется сохранение чрезвычайной пожарной опасности.

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