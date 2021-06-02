Лондон, , 14:56 — REGNUM Британская компания Triumph представила модернизированный мотоцикл Speed Twin. Об этом сообщается на сайте Motor Cycle News.

Рестайлинговая версия байка получила доработанный мотор, более надёжную подвеску и обновлённое шасси.

Самое большое изменение у Triumph Speed Twin произошло в двигателе — он стал более мощным. Это достигнуто за счет использования в моторе более легких компонентов, что приводит к снижению инерции на 17% и возможности увеличения оборотов. Результатом модернизации является новая пиковая выходная мощность в 98,6 л. с. при 7250 об/мин.

Ушли в прошлое вилки KYB в пользу более мощных узлов Marzocchi, а осевые Brembos старого байка заменены радиальными суппортами M50 от итальянского поставщика. Легкосплавные диски теперь также стали легче. «Обут» мотоцикл в шины Metzeler Racetec RR.

Ранее британский телеведущий Гай Мартин представил 1214-сильный мотоцикл, длина которого составила 9,14 м. Этот байк он создал сам. На нём Мартин планирует побить мировой рекорд скорости для двухколесных транспортных средств. Сейчас он равен 605,7 км/ч.

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