Рязань, , 14:56 — REGNUM В Рязанской области 2 июня подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной группе. В лечебных учреждениях находятся 334 пациента с COVID-19. Скончались от осложнений ещё три человека.

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В целом в Рязанской области выявлено 29 369 носителей инфекции. Справились с заражением 27 884 жителя региона, в том числе 46 пациентов выписаны за истекшие сутки. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 32 человека, из них 21 подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 533 пациента.