Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Роспотребнадзор представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свой стенд, на котором всех желающих угощают аскорбинкой, выдают маски и перчатки и предлагают познакомиться с производством тест-системы с помощью виртуальной реальности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Стенд Роспотребнадзора на ПМЭФ

На стенде ведомства представлены разработки трёх крупных научно-исследовательских институтов под патронатом Роспотребнадзора — Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии и Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб».

«На стенде у нас есть 3D-очки, с помощью них можно посмотреть как выглядит наша (ЦНИИ «Микроб», — прим. автора.) лаборатория. Мы разрабатываем и производим тест-системы для обнаружения очень многих заболеваний — от ВИЧ до очень редких зоонозных, в том числе для определения коронавируса. Нашей лаборатории нет аналогов в России, поэтому можно посмотреть, как работают наши ученые, которые делаю мировые вещи, которые могут действительно изменить мир», — пояснила ИА REGNUM представитель Роспотребнадзора.

Таким образом ведомство хочет показать участникам ПМЭФ, какая работа проделана и ежедневно осуществляется на базе этого госоргана.