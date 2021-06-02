Оклахома-сити, США, , 14:49 — REGNUM Часть шоссе в штате Оклахома будет названа в честь бывшего президента Дональда Трампа, соответствующий законопроект подписал губернатор-республиканец Кевин Ститт, сообщает The Hill.

В законопроекте участок автомагистрали 287 Штата от Бойсе-Сити до границы штата и Техаса называется «шоссе президента Дональда Трампа». Для того чтобы этот участок мог быть назван в честь 45-ого главы Белого дома, законодатели штата отменили действие требования, согласно которому смерть человека, в честь которого и называется тот или иной объект, должна наступить по меньшей мере за три года до этого.

Согласно законопроекту, замена указателей, обозначающих участок шоссе для бывшего президента, будут оплачены сенатом штата и представителями палаты представителей, которые выступили соавторами этого закона. Закон вступит в силу 1 ноября.

Ститт, верный союзник Трампа, не стал публично раскрывать факт подписания законопроекта 28 мая, хотя об этом сообщили The Oklahoman и другие новостные агентства.

Однако губернатор в тот же день выступил с заявлениями об одобрении законопроекта, который запрещает государственным школам и колледжам принимать обязательные требования к маскам или требования к вакцинации.