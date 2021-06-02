Орел, , 14:49 — REGNUM Уголовное дело по статье об истязании возбудили следственные органы Орловской области по фактам жестокого обращения жительницы областного центра с маленьким сыном, сообщили 2 июня в пресс-службе Следственного комитета России. Также на основании материалов прокуратуры возбуждено дело о халатности со стороны органов опеки.

Предварительно установлено, что жительница Заводского района Орла 1999 года рождения истязала своего малолетнего сына. Ребенок у матери изъят и помещен в научно-клинический многопрофильный центр имени З.И. Круглой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать мальчика задержана, с ней проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дело принято к производству следователями следственного управления СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилось видео, на котором молодая женщина достаёт из кроватки маленького сына (по данным СМИ, мальчику 1 год и 8 месяцев), трясет его, а затем швыряет об пол. Прокуратура начала проверку по данному факту.