Выборг, Ленинградская область, , 15:10 — REGNUM Четверо выходцев из стран Южной Азии задержаны пограничниками В Выборгском районе Ленинградской области в непосредственной близости от государственной границы с Финляндией. Их может ждать уголовная ответственность, сообщили 2 июня в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанные иностранцы в Выборгском районе Ленобласти Пограничное управление ФСБ России

«Установлено, что трое из задержанных являются гражданами Республики Индия, 1995, 2003 и 1997 г.р., и один — гражданином ДСР Шри-Ланка, 1996 г. р. При себе документов, удостоверяющих личность, иностранцы не имели», — отметили в пресс-службе.

При этом за сутки до этого тех же иностранцев уже обнаруживали в пограничной зоне и привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания на режимной территории, предупредив об уголовной ответственности за планируемое противоправное деяние. Но это нарушителей не остановило.

В отношении задержанных по факту попытки нарушения государственной границы группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Выборгским городским судом злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы.

В целом в период с 20 по 31 мая на участке ответственности Пограничного управления в Ленинградской области пограничники выявили и задержали 37 иностранных граждан без документов, дающих право на нахождение в пограничной зоне. Большинство — выходцы из стран СНГ, один — из КНР.

С начала года сотрудниками Пограничного управления выявлено более 1500 нарушителей пограничного режима, из них свыше 1400 — граждане иностранных государств. Нарушители пограничного режима привлечены к административной ответственности.