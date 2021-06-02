Редвуд-Сити, США, , 14:48 — REGNUM Популярная видеоигра-симулятор жизни The Sims 4 получит получит платное дополнение под названием «Интерьер мечты». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня сообщают в пресс-службе компании Electronic Arts.

Дополнение позволит игрокам обучить своих симов (персонажей) профессии дизайнера интерьеров. Помимо этого, их ожидает богатый ассортимент новой мебели и различных аксессуаров.

Релиз «Интерьера мечты» уже состоялся. Дополнение доступно на PC, PS4 и Xbox One.

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