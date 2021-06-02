Москва, , 15:03 — REGNUM В Москве планируется сократить срок рассмотрения от представителей предпринимательского сообщества. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, на данный момент этот срок составляет 30 дней. Это слишком продолжительный промежуток времени, убежден чиновник. Поэтому сейчас власти столицы работают над тем, чтобы заявление рассматривалось в течение семи дней. Сделать это планируется при помощи цифровизации системы подачи обращений.

«Речь не идет о том, чтобы изменить законодательство. Все, что сейчас будет идти через платформу, которую мы открываем, там мы уже заложили регламент — семь дней, и предприниматели, которые будут в цифровом виде через платформу обращаться, мы будем отслеживать, чтобы сейчас контрольно-надзорные органы им отвечали в течение семи дней», — сказал Данчиков.

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