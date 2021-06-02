Москва, , 14:51 — REGNUM Российский концерн «Калашников» получил патент №125 561 на дизайн электрического мотоцикла Иж-49. Изображение с байком размещены в базе на сайте Роспатента.

Концепт мотоцикла ранее был представлен на форуме «Армия-2020». Авторами патента являются четыре специалиста компании — Благих, Васев, Боталов и Дашкевич.

Электроцикл создан в честь 70-летия с момента выпуска бензинового Иж-49. Дизайнеры постарались в новом мотоцикле максимально близко воспроизвести образ классической модели.

Место 350-кубового двухтактного агрегата в новинке занимает современный электромотор бесщеточного типа. Максимальная скорость байка равна 90 км/ч (как и у бензиновой версии).

Тираж электроцикла Иж-49 составит 49 экземпляров. Стоимость нового байка пока не сообщается.

Ранее британский производитель мотоциклов Triumph представил обновлённую версию Speed Twin. Мотоцикл получил доработанный 98,6-сильный мотор, более надёжную подвеску и модернизированное шасси.

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