Москва, 8 июня, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Андрей Егорович Землянов (1924−1987) до войны работал трактористом, поэтому после мобилизации его направили в танковые войска. Воевал с октября 1943 года. В марте следующего года в звании сержанта служил командиром башни танка 1-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса в 1-й гвардейской танковой армии.

Андрей Егорович Землянов

28 марта на пути к городу Коломыя Станиславовской (ныне Ивано-Франковской) области, следуя за головной машиной разведывательной группы, выяснил точное расположение живой силы и огневых точек противника. В ходе боя танк уничтожил 20 автомашин, 4 орудия и свыше 30 солдат и офицеров. Но и машина Землянова была также подбита, а из всего экипажа выжил лишь Андрей Егорович, который, несмотря на ранение, сумел добраться до своих и сообщить дополнительные разведданные.

Его танк сумел отвлечь на себя основные силы немцев, что способствовало успешному осуществлению флангового удара, освободившего город.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года гвардии сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4437).

После Победы Землянов еще два года служил в армии. Демобилизовался в звании старшины. Участвовал в освоении целины, за что был награжден медалью, позднее жил в городе Новоалтайск, где работал старшим техником автотранспортного цеха Алтайского вагоностроительного завода.