Ереван, , 14:47 — REGNUM Утром 2 июня в центре Еревана был застрелен мужчина. Об этом 2 июня сообщает армянский новостной портал Tert.am.

По информации источника, убийство произошло на улице Абовяна перед кинотеатром «Москва» и на месте преступления работают сотрудники Следственного комитета республики.

Также указывается, что убитый — телохранитель и водитель предпринимателя Рафаэля Мардояна.

При этом уточняется, что, по одной из версий, покушение готовилось на Мардояна, который в этот момент находился в одном из отелей поблизости, а на улице Абовяна были припаркованы два принадлежащих бизнесмену бронированных автомобиля с российскими госномерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Москве заключили под стражу обвиняемого в убийстве, которое произошло 23 ноября 2003 года.