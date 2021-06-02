Горно-Алтайск, , 14:45 — REGNUM В Верховном суде Республики Алтай рассмотрели дело по иску ООО «АЛФИ» к комитету по тарифам региона. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как отмечается, компания требовала признать недействующим приказ «о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию» с момента его принятия, а также возложить на комитет обязанности принять новый нормативный акт.

«Истец намеревался включить в тариф на тепловую энергию на 2021 год дополнительные затраты на аренду помещения котельной и оборудования в размере 14 400 000 рублей», — пояснили в надзорном ведомстве.

Однако прокуратура дала суду заключение о необоснованности и незаконности этих требований. В результате суд в удовлетворении иска компании полностью отказал.